ياما رديت غيبتي.. رسالة وداع مؤثرة من أيتن عامر للمنتج تامر فتحي

حرصت الفنانة أيتن عامر على نعي المنتج الفني تامر فتحي بعد وفاته منذ قليل، إثر إصابته في حادث الضبعة ليلحق بزملائه في شركة سينرجي.

ونشرت أيتن عامر صورة الراحل تامر فتحي عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك ياللى ياما رديت غيبتى و كنت فى ضهرى يا أطيب و اجدع اخ.. عمرى ما هنساك ولا هنسي وقفتك معايا فى كل لحظة كنت مكسورة فيها و ضعيفة الله يرحمك و يغفرلك ويصبر ولادك و مراتك و اخواتك و صحابك على فراقك ، انت مشيت اه بس سيرتك الحلوة هتفضل مكملة.

وأنا اللى هحكيها.. الله يرحمك يا تامر انت و حسام و محمود وفتحى كنتوا دايما سوا و مشيتوا برضة سوا".

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا تنعى فيه المنتج الفني تامر فتحي، وكشفت فيه موعد ومكان صلاة الجنازة بعد رحيله منذ قليل متأثرا بإصابته.

وجاء في البيان:" ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني تامر فتحي- الذي وافته المنية في حادث أليم رفقة المغفور لهم بإذن الله الزملاء المنتجين / حسام شوقي، محمود كمال، فتحي اسماعيل.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لهم بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأسرهم والأسرة الفنية بالصبر والسلوان".

وكشف البيان موعد الجنازة موضحا: “ اليوم الموافق 2/8/2024 بعد صلاه الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ثم التحرك لمدافن بطريق الفيوم مدخل ٥”.

أصدرت الشركة المتحدة نعيا للمنتج الفني الراحل تامر فتحي، الذي توفي إثر حادث أليم أمس الخميس، بعدما تدهورت حالته الصحية.

وحرصت الشركة المتحدة في بيانها على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الفني بشركة سينرجي الراحل، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسرته .