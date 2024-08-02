بكاء وزغاريد بجنازة شعبية في وداع ضحايا حادث العلمين المنتجين الثلاثة أبناء المتحدة بالغربية ..صور

شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية كفر القصار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي، والمنتجين محمود كمال، وفتحي إسماعيل، والذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث أليم بطريق الضبعة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليهم بالمسجد الكبير بالقرية.

كما يأتي ذلك بحضور عدد من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وأحمد عيد ، وفتحي عبد الوهاب ، ومحمد رجب وأحمد علي، والذين حرصوا على توديع الضحايا، وتم دفنهم في مقابر أسرهم وعائلاتهم بالقرية وسط حالة من الحزن سادت بين الجميع .

وتحولت منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلى سرادقات عزاء لاستقبال المعزين الوافدين من الفنانين وزملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

وكان الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وتبين أن الضحايا هم المنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما نقل تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة لكنه لحق بهم منذ قليل، وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التي اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.