سوق واعدة ومنصة مهمة للتصدير|تحويل ودائع السعودية لاستثمارات في مصر ..ونواب: تساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج

وزير الإستثمار السعودي:المملكة هي أكبر مستثمر في مصر

برلمانى:تحويل ودائع المستثمرين السعوديين بمصر لاستثمارات خطوة إيجابية

نائبة:الإستثمارات السعودية فى مصر سيكون لها عوائد إيجابية فى جلب العملة الصعبة وتشغيل العمالة



أشاد عدد من النواب بتصريحات المهندس خالد الفالح وزير الإستثمار السعودى بشأن وجود توجّه بتحويل ودائع المستثمرين السعوديين بمصر لاستثمارات ، وأكدوا أن الإستثمارات السعودية فى مصر سيكون لها عوائد إيجابية تتمثل فى جلب العملة الصعبة وتشغيل العمالة ، بالإضافة إلى تبادل الأفكار الإستثمارية و المالية والعمالية.

فى البداية أشاد النائب محمود الصعيدى ، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بتصريحات المهندس خالد الفالح وزير الإستثمار السعودى بشأن وجود توجّه بتحويل ودائع المستثمرين السعوديين بمصر لاستثمارات.

وأكد الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه خطوة ايجابية وقوية جدا لزيادة الاستثمارات فى مصر ، مطالبا الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين وسرعة إنجاز الإجراءات اللازمة للإستثمار.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلى أن كلمة استثمار تعنى فرص تشغيل للشباب وخروج منتج من المشروع.

وتابع: إذا كنا نستورد المنتج فإننا سنقوم بتوفير أموال إستيراده ، وإذا كان هذا المنتج فى البلد سيستخدمه الشعب ويصدره ويعود علينا بالعملة الصعبة.

وأوضح أن هذه الإستثمارات تعتبر خطوة إيجابية للبلد والمواطن ونثمنها ، مشيرا إلى أنه بمثابة تحرك سريع من الحكومة لزيادة الإستثمارات فى المرحلة القادمة ووجود العملة الصعبة وزيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير فرص عمل وتقليل الإستيراد.

وقالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي بشأن وجود توجّه بتحويل ودائع المستثمرين السعوديين بمصر لاستثمارات أنه أمر إيجابى جدا.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سواء كانت هناك إستثمارات سعودية أو إستثمارات إماراتية فى مصر فإنها ليست خلال هذه الفترة ، ولكنها وليدة سنوات خلال الفترة الماضية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أننا الان أصبحنا فى قمة النضج الاستثمارى ، فى ظل الطفرة الاقتصادية فى مجال الاستثمار الذى تمر به مصر.

وأوضحت أن الإستثمارات السعودية فى مصر سيكون لها عوائد إيجابية تتمثل فى جلب العملة الصعبة وتشغيل العمالة ، بالإضافة إلى تبادل الأفكار الإستثمارية و المالية والعمالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.

ووجّه وزير الاستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: "ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا".

المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات

وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وفي غضون ذلك، نقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال "الفالح" إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".

وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّهًا لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.

وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا "سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة".