الحلال لا يضع..محافظ الوادي الجديد يشكر عامل دليفري في بيان رسمي لأمانته

توجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، بخالص الشكر والتقدير لابن المحافظة الشاب محمد صلاح أبو زيد - تقديرًا لامانته في رد مبلغ كبير من المال عثر علية وإعادته لصاحبه.

كما قرر محافظ الوادي الجديد، منح الشاب مكافأة مالية تكريمًا لهذا الموقف الإنساني الكريم وإعلاء لقيم الأمانة وتسليط الضوء على النماذج المضيئة بالمجتمع.

وعثر شاب يدعى محمد صلاح أبو زيد، من أهالي مدينة الخارجة بالوادي الجديد، على مبلغ مالي أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر داخل أحد المساجد، ليبدأ رحلة البحث عن صاحب الأموال حتى العثور عليه.

اعتاد " محمد صلاح" عامل توصيل الطلبات بأحد المطاعم بمدينة الخارجة، التوجه لأداء صلاة الفجر بمسجد "الساحة الشعبية " جنوب مدينة الخارجة بعد انتهاء ساعات عمله، إلا أنه أثناء سيره بدراجته النارية، لفت انتباهه ظرف أبيض داخل كيس بني اللون ملقى في منتصف الطريق، فتوقف ليتبين ما بداخله ليجد بداخله أشعة طبية، ومبلغ مالي كبير، فوضعه داخل شنطة الدليفري.

الشاب الأمين توقف في المنطقة التي عثر فيها على تلك الأمانة، قرابة النصف ساعة في انتظار مقابلة صاحبها، إلا أن الشارع كان خاليا تماما من المارة، فاضطر الشاب لاستكمال مسيرته متجها إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وهناك فوجئ الشاب برجل مسن داخل المسجد يسيطر عليه الحزن الشديد ويبتهل إلى الله لمساعدته في العثور على ضالته، فمن باب الفضول سأل "محمد" الرجل عن سبب بكائه، فحكي له أنه كان يمتلك بقرتين باعهما لعلاج ابنه الوحيد الذي يعاني من مشاكل في القلب إلا أنه فقد المبلغ أثناء توجهه إلى المسجد.



وكشف " محمد"، أن المسن كان يستعد بعد الصلاة، لاصطحاب نجله إلي الطبيب في محافظة أسيوط، وأنه بعد تأكده من أنه صاحب المبلغ الضائع، أعاد له، فما كان من الرجل المسن إلا أن احتضنه وهو يبكي فرحا باستعادة المال لإنقاذ حياة ابنه الذي يحتاج لعملية تركيب دعامات في شرايين القلب.

واختتم الشاب: “حاول الحاج مكافأتي بمبلغ من المال، إلا أنني رفضت”.