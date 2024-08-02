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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار غزيرة تضرب شرق العوينات بالوادي الجديد والصحراء الغربية

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت المناطق الجنوبية للصحراء الغربية ومناطق شرق العوينات بالوادي الجديد هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة
 

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و امتدت حتى شروق الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.


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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت في بيان لها، أن طقس اليوم الجمعة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الأمطار والسيول تتمركز في مناطق من حلايب وشلاتين، ورأس بناس، وأبو سمبل، وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، يُصاحبها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم الجمعة شديدة الحرارة على مُعظم الأنحاء، رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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