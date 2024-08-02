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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: تلبية احتياجات تنزانيا من الدواء والكوادر الطبية

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، سفير دولة تنزانيا لدى مصر السفير ريتشارد موتايوبا ماكانزو، لبحث سبل التعاون في دعم القطاع الصحي بتنزانيا، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير ريتشارد موتايوبا ماكانزو، مؤكداً عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من مجالات القطاع الصحي، وخاصة صناعة الدواء.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على تقديم كافة سبل الدعم لتلبية احتياجات الجانب التنزاني من الدواء، موجها الدعوة للسفير لزيارة بعض المستشفيات بمحافظتي القاهرة، والإسكندرية للتعرف على المنظومة الصحية والخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في القضاء على التهاب الكبد B و C، وتدريب الأطباء بدولة تنزانيا على إجراءات المسح والكشف، وأحدث بروتوكولات العلاج، حيث أن مصر تمتلك نظام وقائي قادر على التصدي للفيروسات الكبدية، مما يوفر الملايين ويدعم إستراتيجية الدولة المصرية في الكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع سفير تنزانيا، سبل إرسال الكوادر الطبية المصرية لدولة تنزانيا، لإجراء العمليات الجراحية في بعض التخصصات الدقيقة والعاجلة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم اللقاء بتوجيه دعوة لوزيرة صحة تنزانيا -من خلال السفير- لزيارة مصانع وشركات الأدوية المصرية، والتعرف على سوق الدواء المصري وآليات التصنيع، كما دعا الوزيرة لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقدة في شهر أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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