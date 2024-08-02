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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف تحقق الحكومة الاستغلال الأمثل للشريحة الجديدة من صندوق النقد.. خبير يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي على تسلم مصر الدفعة الثالثة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون.

 

وأوضح أحمد أبو علي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، آليات استغلال الحكومة للشريحة الجديدة من صندوق النقد، متابعا: الحكومة وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف أن صندوق النقد الدولي، أكد ثقة الاقتصاد المصري، مع رفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا: يتم مراجعة كل مرحلة من عملية الإصلاح، مع صرف شريحة دولارية في كل مرحلة.

واسترسل: البنك المركزي أكد أداء مصر المتميز مع استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي، مضيفا: الشريحة الدولارية الجديدة من المتوقع أن يتم ضخها في مشروعات تنموية استثمارية، لتحقيق عوائد دولارية من تلك المبالغ.

 

ولفت إلى أن حالة التضخم من جانب العرض متأثر بالتجارة العالمية والتوترات السياسية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة مستوردة.

 

استقرار سعر الدولار 

 

استقر سعر الدولار، اليوم  بعد تحرك أمس، وفق آخر تحديث في البنوك الحكومية والخاصة خاصة أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، وهما بنكي الأهلي ومصر.

يأتي ذلك في غضون موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه الإثنين 29 يوليو 2024.

920 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 920 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء أمس الأول  30- 7-2024 من 33 بنكًا، بفائدة 27.75%.

 

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