دولة تفتتح سفارة لها في القدس وبيان عاجل من الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة إقدام جمهورية فيجي على فتح سفارة لها في القدس المحتلة.

وأعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها ذلك القرار بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتهديد مباشر لفرصة تطبيق حل الدولتين.

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي.



كما طالبت الوزارة الفلسطينية فيجي بإعادة دراسة قرارها والتراجع عنه وتحثها على الالتزام بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.