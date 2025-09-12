قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية طولكرم ومواطنيها من ممارسات الاحتلال

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي فاعل لحماية مدينة طولكرم ومواطنيها من ممارسات الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في محافظات شمال الضفة الغربية، وخصوصاً في طولكرم ومخيم نور شمس المجاور، تشكّل هذه العمليات جزءًا من حملة اعتقالات ومداهمات وهدم للبُنى التحتية والمنازل.

وأظهرت تقارير حقوقية لمنظمات حقوقية أن آلاف المنازل أو مباني متعددة في مخيمات طولكرم تم تسجيل أوامر بهدمها، وقد خرج بعض السكان منهم دون إمكانية أخذ أغراضهم أو قبل إعلام كافٍ.

وهناك تأثير كبير للاقتحامات على الحياة اليومية: إغلاق بعض المداخل، التقييد بحركة المزارعين والعمال، تعطيل للأنشطة التجارية، وتأثر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة نتيجة الخوف من العمليات العسكرية أو الحواجز.

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

