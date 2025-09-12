قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمجد الشوا: لا وجود لأي منطقة آمنة في غزة وإسرائيل تدفع المدنيين للنزوح القسري

غزة
غزة
إسراء صبري

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يفتقر بالكامل لأي منطقة آمنة، حتى تلك التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كمناطق آمنة مثل المواصي، خان يونس، ودير البلح، مضيفا أن هذه المناطق، بما في ذلك المخيمات الوسطى كالبريج والمغازي والنصيرات، تتعرض يوميًا للقصف، بل وحتى المستشفيات والخيام المجاورة لها، كما حدث فجراً بجوار مستشفى شهداء الأقصى.

وأكد الشوا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المدنيين للنزوح القسري نحو الجنوب، رغم عدم توفر أي مقومات لذلك، مشيرا إلى أن البنية التحتية والخدمات الأساسية في هذه المناطق منهارة.

ولفت «الشوا» إلى أن ما دخل إلى غزة منذ بداية أغسطس لا يتجاوز 1000 خيمة، في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 350 ألف خيمة، مؤكدا أن حوالي 90 ألف مواطن فقط تمكنوا من النزوح منذ بداية الشهر، بسبب ارتفاع التكاليف المادية وصعوبة التنقل، مما يدفع الآلاف للبقاء في مناطقهم رغم المخاطر.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوائم التي ينشرها لمناطق الإخلاء كغطاء عسكري لفرض واقع التهجير القسري، مؤكداً أن مناطق مثل المواصي، التي يدّعي الاحتلال أنها إنسانية، لا تتجاوز مساحتها 12 كم ولا تحتوي على خدمات كافية، إذ لا يوجد فيها سوى 3 مستشفيات ميدانية أقيمت منذ أكثر من عام، إضافة إلى نقص شديد في المياه والخدمات الصحية.
الاحتلال يمارس التضليل الإعلامي ويستهدف المدنيين

وشدد «الشوا» خلال حديثه بالتأكيد على أن الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة، مع استمرار القصف اليومي وغياب أي ملاذ آمن للمدنيين، مستطردا أن قوات الاحتلال يمارس التضليل الإعلامي عبر الإعلان عن مناطق آمنة، بينما يستهدف المدنيين أينما كانوا، بما في ذلك خيام النازحين.

وحذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية، خاصة في ظل غياب الأمن الغذائي والمائي والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء القطاع.

أمجد الشوا غزة إسرائيل الاحتلال الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

iPhone Air

من البطارية إلى الكاميرا.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لـ1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم.. قائمة الأجهزة التي تحصل على iOS 26

رولز رويس كورنيش

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد