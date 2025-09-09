قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الخارجية الفلسطينية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يهدف إلى إفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قال السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة يهدف بالأساس إلى إفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو غير معنية بالتوصل إلى هدنة، ولا حتى بملف الرهائن، وأن ما جرى "محاولة متعمدة لنسف جهود الوساطة، لا سيما الدور القطري".

وأوضح عوض الله، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يشهده المشهد السياسي حالياً يتم في ظل نقاشات جدية بشأن مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن نتنياهو لن يلتزم بأي اتفاق ما لم يكن مطابقاً بالكامل للشروط الإسرائيلية، معتبراً أن ما حدث من قصف على الأراضي القطرية هو جزء من نهج عدواني لتخريب فرص الحلول السياسية.

وأكد وكيل الخارجية الفلسطينية أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربة الجوية الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات حول موقفها الحقيقي من فرص السلام، قائلاً: "إذا كانت واشنطن قادرة على فرض اتفاق على إسرائيل، فلماذا سمحت بعمل عسكري يقوّض هذه الفرصة؟".

وأضاف: "إسرائيل لا تكتفي بالعدوان داخل الأراضي الفلسطينية، بل امتد نهجها إلى استهداف دولة ذات سيادة ووسيط رئيسي في جهود التهدئة، في رسالة واضحة أنها لا تريد وقف الحرب بل تسعى لإطالة أمدها، وتنفيذ مشاريعها التوسعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر السفير عوض الله أن نتنياهو يحاول عبر هذا التصعيد البقاء في المشهد السياسي بأي ثمن، وتفادي المحاسبة، سواء أمام القضاء الإسرائيلي أو المحاكم الدولية، مضيفاً: "نتنياهو بحاجة إلى إشعال المنطقة للبقاء في مركز الاهتمام، إنه يراهن على الفوضى ويهرب من مواجهة العدالة الدولية".

فلسطين الخارجية الفلسطينية إسرائيل الاحتلال

