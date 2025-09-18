وزير الري يلتقي رئيس وكالة الفضاء المصرية ويعلن توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة و وكالة الفضاء المصرية .

وخلال الاجتماع قدّم فريق عمل وكالة الفضاء المصرية عرضاً تقديمياً حول ما تقدّمه الوكالة من أعمال وما تمتلكه من إمكانات لوجستية، وكذلك عرض التطبيقات المختلفة التي أُنشئت بمعرفة الوكالة والمتعلقة بإدارة الموارد المائية والري .

وقد أشاد الدكتور سويلم بأعمال الوكالة المتميزة، مؤكداً على أهمية زيادة الإعتماد على صور الأقمار الصناعية لما توفّره من تغطية زمانية ومكانية تسمح بالمتابعة المستمرة لمنظومة الموارد المائية، مما يساعد في تعويض النقص الشديد في العمالة البشرية بالوزارة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة بإعتبارها أحد ركائز الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

كما أكد أهمية إنتاج خرائط توضح استهلاك المحاصيل المختلفة للمياه بالمناطق المنزرعة على مستوى الجمهورية، بما يمكّن أجهزة الوزارة من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .

ووجّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وكالة الفضاء المصرية فى المجالات التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة، وإعداد تطبيقات جديدة تدعم عملية إتخاذ القرار في مجال إدارة المياه وتُسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة، وضمان توصيل المياه للمنتفعين بكفاءة وعدالة .