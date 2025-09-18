قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي رئيس وكالة الفضاء المصرية ويعلن توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أمل مجدى

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة و وكالة الفضاء المصرية .

وخلال الاجتماع قدّم فريق عمل وكالة الفضاء المصرية عرضاً تقديمياً حول ما تقدّمه الوكالة من أعمال وما تمتلكه من إمكانات لوجستية، وكذلك عرض التطبيقات المختلفة التي أُنشئت بمعرفة الوكالة والمتعلقة بإدارة الموارد المائية والري .

وقد أشاد الدكتور سويلم بأعمال الوكالة المتميزة، مؤكداً على أهمية زيادة الإعتماد على صور الأقمار الصناعية لما توفّره من تغطية زمانية ومكانية تسمح بالمتابعة المستمرة لمنظومة الموارد المائية، مما يساعد في تعويض النقص الشديد في العمالة البشرية بالوزارة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة بإعتبارها أحد ركائز الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

كما أكد أهمية إنتاج خرائط توضح استهلاك المحاصيل المختلفة للمياه بالمناطق المنزرعة على مستوى الجمهورية، بما يمكّن أجهزة الوزارة من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .

ووجّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وكالة الفضاء المصرية فى المجالات التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة، وإعداد تطبيقات جديدة تدعم عملية إتخاذ القرار في مجال إدارة المياه وتُسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة، وضمان توصيل المياه  للمنتفعين بكفاءة وعدالة .

الموارد المائية والرى وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء الرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

أوبل ميريفا موديل 2016

اركب أوبل ميريفا كروس أوفر بـ 400 ألف جنيه

بي ام دبليو E46 موديل 2001

بي إم دبليو E46 أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

تحديث iOS 26

مشكلة بصرية غريبة في iOS 26 .. واجهة “الزجاج السائل” تثير استياء المستخدمين

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد