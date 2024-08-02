مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الخضراء شرقا والصفراء غربا والإقبال متوسط بجميع الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، ورفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقي، باستثناء الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج.

وأشارت إلى وجود ارتفاع نسبى للأمواج غربي المحافظة، وسط نسب إقبال متوسطة من الرواد والمصطافين بأغلب الشواطئ.



وأهابت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.



وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي اكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.