قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبرز الأحداث خلال شهر يوليو بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان خلال شهر يوليو العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها حملة إخبارية تطلقها جامعة حلوان للتعرف على كليات وبرامج الجامعة وشروط القدرات بالكليات المعنية بها، مبادرة "هنسوقلك.. طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء.

*رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس الجامعة ويحث على ضرورة الانتهاء من إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن*

*مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يستقبل الأعمال الكرتونية الخاصة بمسابقة مصر الابتكارية للشخصيات الكرتونية*

*مبادرة "هنسوقلك .. طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء*

*جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات*

*رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد*


*رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحدة التصنيف الدولي*

*نادي جامعة حلوان:*
#لجنة المعاينة تعتمد ملاعب نادي جامعة حلوان للاتحاد المصري لكرة القدم
#يعلن عن فتح باب الاختبارات لفرق كرة القدم بالنادي للمشاركة في دوري الإتحاد المصري لكرة القدم
#أكاديمية نادي جامعة حلوان تتألق في مباريات ودية مع مركز شباب المعصرة
#فتتح أكاديمية لتعليم الكاراتيه للأطفال
# طلق كورس أساسيات البرمجة للأطفال

*وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة حلوان لتواجد الجامعة المتميز في تصنيف QS العالمي*

*تجميل غرف الكهرباء بالحرم الجامعي فى إطار تحول جامعة حلوان إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة*

*جامعة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم*


*لطلاب الثانوية العامة .. حملة اخبارية تطلقها جامعة حلوان للتعرف على كليات وبرامج الجامعة وشروط القدرات بالكليات المعنية بها*

*رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة*

*وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان معرض الابتكارات ومشاريع التخرج السنوي السادس*

*رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويتفقد مستشفى بدر*

*كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب*

*جامعة حلوان تشارك في مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين*


*جامعة حلوان تنظم المنتدى الزراعي الأول*

*مجمع الفنون والثقافة يحتضن مشروعات التخرج وابتكارات الطلاب*

*جامعة حلوان تشارك بجناح مميز في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي*
*إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالدورة الثانية بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان*


*كورال صوت العاصمة" يتألق في مهرجان العلمين الجديدة 2024*

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

بعد تصريحات ضخ استثمارات في مصر.. ماذا يعني تحويل ودائع السعودية لمشروعات |تحليل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

خطيب الجامع الأزهر: ما الذي أوصلنا إلى أن تأكل النساء بأجسادهن وبأعراضهن؟

ترشيحاتنا

غدًا.. الحكم في عدم دستورية إصدار البنك المركزي التعليمات الرقابية للجهات المرخص لها

27 مليون يورو .. آرسنال يعلن رحيل نجمه إلى فولهام

تحالف عسكري بريطاني إسرائيلي ضد إيران

حقيقة فرض سوريا رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضيها

إحالة متهمين خطفا فتاة وتناوبا الاعتداء عليها بجوار مدرسة إلى محكمة الجنايات

تصعيد وتجديد ثقة.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط في قطاع شمال الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الفستان يثير الدهشة.. هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

بسبب الشبكة والقائمة.. شاب مصري يشعل السوشيال ميديا| ماذا حدث؟

سعر غير متوقع لـ جاكيت محمد فؤاد المتسبب في تعرضه للحسد

إطلالات نجمات أثارت الجدل خلال الأسبوع... إليسا ورانيا يوسف الأجرأ

فيديو

السقا وياسمين والعوضي.. ماذا حدث لنجوم الفن في جنازة المنتجين الثلاثة؟

هل قصدت إسماعيل هنية؟.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف باغتيال شخصية سياسية بارزة

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-