أبرز الأحداث خلال شهر يوليو بجامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان خلال شهر يوليو العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها حملة إخبارية تطلقها جامعة حلوان للتعرف على كليات وبرامج الجامعة وشروط القدرات بالكليات المعنية بها، مبادرة "هنسوقلك.. طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء.

*رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس الجامعة ويحث على ضرورة الانتهاء من إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن*

*مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يستقبل الأعمال الكرتونية الخاصة بمسابقة مصر الابتكارية للشخصيات الكرتونية*

*مبادرة "هنسوقلك .. طلاب قسم ميكا تروينكس يبتكرون روبوت زراعي مبنى على إنترنت الأشياء*

*جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات*

*رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد*



*رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وحدة التصنيف الدولي*

*نادي جامعة حلوان:*

#لجنة المعاينة تعتمد ملاعب نادي جامعة حلوان للاتحاد المصري لكرة القدم

#يعلن عن فتح باب الاختبارات لفرق كرة القدم بالنادي للمشاركة في دوري الإتحاد المصري لكرة القدم

#أكاديمية نادي جامعة حلوان تتألق في مباريات ودية مع مركز شباب المعصرة

#فتتح أكاديمية لتعليم الكاراتيه للأطفال

# طلق كورس أساسيات البرمجة للأطفال

*وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة حلوان لتواجد الجامعة المتميز في تصنيف QS العالمي*

*تجميل غرف الكهرباء بالحرم الجامعي فى إطار تحول جامعة حلوان إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة*

*جامعة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم*



*لطلاب الثانوية العامة .. حملة اخبارية تطلقها جامعة حلوان للتعرف على كليات وبرامج الجامعة وشروط القدرات بالكليات المعنية بها*

*رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة*

*وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان معرض الابتكارات ومشاريع التخرج السنوي السادس*

*رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويتفقد مستشفى بدر*

*كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب*

*جامعة حلوان تشارك في مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين*



*جامعة حلوان تنظم المنتدى الزراعي الأول*

*مجمع الفنون والثقافة يحتضن مشروعات التخرج وابتكارات الطلاب*

*جامعة حلوان تشارك بجناح مميز في معرض أخبار اليوم للتعليم العالي*

*إحتفالية تسليم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالدورة الثانية بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان*



*كورال صوت العاصمة" يتألق في مهرجان العلمين الجديدة 2024*