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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف عسكري بريطاني إسرائيلي ضد إيران

جالانت
جالانت

ناقش وزير الدفاع البريطاني جون هالي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، تقييم الوضع العملياتي في ضوء التهديدات التي تواجهها إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمس الأول الأربعاء.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن جالانت قدم لهالي "تقييمًا للوضع العملياتي"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "العلاقات الدفاعية المهمة بين إسرائيل والمملكة المتحدة، والتزامهما المشترك بالحفاظ على التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات الاستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك مجال الاستخبارات".

وأضاف البيان: "أعرب جالانت عن تقديره للوزير لدعم بريطانيا المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والتعاون الدفاعي المهم الذي حدث عندما تعرضت إسرائيل للهجوم في أبريل".

وأشارت الدفاع الإسرائيلة إلى أنه "في ضوء التطورات الأخيرة، ناقش الوزير جالانت استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقدراته للدفاع عن إسرائيل على جميع الجبهات، وأكد على أهمية إنشاء تحالف في دفاع إسرائيل ضد إيران ووكلائها وسيكون لهذا تأثير حاسم على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأوضح بيان الدفاع الإسرائيلية أن جالانت وهالي ناقشا أيضا الحرب في قطاع غزة.

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