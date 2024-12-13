غلق ميناء الغردقة وإيقاف الأنشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر غلق ميناء الغردقة البحري ابتداءً من الساعة السادسة صباح اليوم، نتيجة لتدهور الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح واضطراب حركة الأمواج. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على سلامة الأرواح والممتلكات البحرية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن كافة الأنشطة البحرية بما فيها رحلات الصيد والنزهات السياحية تم إيقافها بشكل كامل حتى استقرار الأحوال الجوية وعودة الحركة إلى طبيعتها. وأضاف البيان أن فرق الطوارئ في الميناء على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ محتملة خلال فترة الإغلاق.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن الجهات المعنية قامت بتوجيه السفن الراسية في الميناء باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتأكد من سلامة التثبيت البحري لضمان عدم وقوع أضرار بسبب التقلبات الجوية الحالية.

جدير بالذكر أن المحافظة شهدت في الأيام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار الجوي، مما دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مع متابعة مستمرة لتطورات الأحوال الجوية من قبل هيئة الأرصاد.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إصدار بيان جديد فور تحسن الأحوال الجوية واستئناف الحركة البحرية بشكل آمن.