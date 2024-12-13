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وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات
علي صالح
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 التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة بـ "مينج شيانج جون" نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات، وذلك علي هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.


وأكد الوزير عبد العاطي اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيراً إلي اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات المهمة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" وتدشين "المجلس الأعلى للسيارات"، بالإضافة إلي إطلاق "صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة" وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. 

ونوه إلي وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات تجعل عناصر انتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات. 

وحث الشركة الصينية على أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.

الصين جريت وول بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مينج شيانج جون

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