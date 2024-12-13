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موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة التى أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ تطبيقها من يوم 1 يناير 2025 .

وقررت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني، زيادة الحد الأدني للمعاش ليصبح 1500 جنيه والأقصي 11600 جنيه .

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح  2300 جنيه بدلاً من  2000 جنيه ، وتم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون  14500 جنيه بدلاًمن  12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1 يناير 2025 .


وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح   1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600   جنيه بدلاً من  10080 جنيه .

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100  مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025 .

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