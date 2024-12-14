مفيش وقت.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلس إدارة الزمالك

وجة الإعلامي إبراهيم فايق رسالة مهمة لمجلس إدارة الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم فايق :"مفيش وقت اقفل صفحة جوميز وشوف مين اللي هيكمل بالمركب.

ووصل إلى القاهرة امس الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مجدي، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، بقيادة الفريق فنيا أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتقاسم الفارس الأبيض، صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية، بالتساوي مع النسر البورسعيدي، برصيد 4 نقاط لكلاهما، يليهم إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي بنقطة يتيمة لهما.