كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، مستجدات داخل نادي الزمالك، حول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الزمالك يجمد المفاوضات مع كوبر وكيروش نهائيا”.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مجدي، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، بقيادة الفريق فنيا أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتقاسم الفارس الأبيض، صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية، بالتساوي مع النسر البورسعيدي، برصيد 4 نقاط لكلاهما، يليهما إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي بنقطة يتيمة لهما.



