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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الشرقية اليوم| مناقشة الخطوات التنفيذية للتسجيل ضمن المدن الإبداعية باليونيسكو .. ضبط 12 طن مواد غذائية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
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شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث والتي كان من أبرزها.

محافظ الشرقية يناقش إعداد الخطوات التنفيذية للتسجيل ضمن المدن الإبداعية باليونيسكو

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، وذلك لتحديد الخطوات التنفيذية وتشكيل فريق عمل لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الشرقية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونيسكو  بهدف دعم الثقافة والإبداع كعناصر أساسية في خطط التنمية المستدامة.

أكد محافظ الشرقية أهمية انضمام المحافظة للمدن الإبداعية باليونيسكو والذي يساهم في فتح مجالاً واسعاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونيسكو ، ويؤدي للحفاظ على المهارات الإبداعية ، ويوفر كافة الإمكانات اللازمة للإرتقاء بها، وكذلك يساهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للإستفادة من تجاربهم بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني

بحضور 50 طالبا.. "تنشيط السياحة" بالشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة القومية بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بتنظيم فعاليات لرفع الوعى الأثري والسياحي لدى طلبة المدارس ، وذلك لتعزيز الإنتماء والشعور بالهوية الثقافية والتعريف بالحضارة المصرية العريقة وتعميق وعى الطلبة بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة أجدادهم و تراثهم وآثارهم .

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية  أن  الهيئة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية بالمحافظة  وإدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا  بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم ندوة لطلبة مدرسة القومية الإبتدائية   بمدينة الزقازيق ، عن تاريخ محافظة الشرقية ،والأهمية الدينية والثقافية والتاريخية وأهم أعلام ومشاهير المحافظة

الشرقية .. الكشف الطبي على 2483 مريضا بالقافلة المجانية بقرية الرست

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ودورها في تقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق النائية والمحرومة، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ووجه المحافظ الشكر للأطقم الطبية المشاركة في القوافل العلاجية، مثمناً دورها في تخفيف معاناة المرضى وتوفير رعاية صحية متميزة.

وأضاف المحافظ أن هذه القوافل تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، منوهاً بأن محافظة الشرقية مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لهذه المبادرات لضمان وصول الخدمات لكل مواطن بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة انه نُفذت قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الرست، التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق النائية وشملت القافلة ١١ عيادة متخصصة في ١٠ مجالات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين للأطفال.

ضبط 12 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن ببلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة للتفتيش على المخابز البلدية والمحال التجارية، وتمكنت الحملة من تحرير عدد (٢٠) محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة ( لإنتاج خبز ناقص الوزن _ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية _عدم نظافة أدوات العجين _عدم الإعلان عن بيانات المخبز ). 

ضبط 445 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزى الزقازيق و أبوحماد و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية تموين الشرقية

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