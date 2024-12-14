شوبير يطرح سؤالا للجمهور بعد تعادل الأهلي السلبي في الشوط الأول

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا للجمهور بعد التعادل السلبي للألأهلي مع باتشوكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :في رأيك - ما الذي يحتاجه الأهلي للتسجيل في الشوط الثاني؟

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريقين النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على كأس التحدي FIFA Challenger Cup، والمقامة في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال «FIFA Intercontinental Cup»، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الشوط الأول سيطرة للنادي الأهلي على مجريات اللقاء وسط خطورة طفيفة لباتشوكا المكسيكي.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نادي باتشوكا المكسيكي في مباراة تقام على كأس التحدي FIFA Challenger Cup، والمقامة في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال «FIFA Intercontinental Cup»، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.