خالد الغندور: حزين بسبب هزيمة الأهلي من باتشوكا

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن هزيمة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور خلال مداخلة هاتفية من قطر: "حزين جدا بسبب هزيمة الأهلي ضد باتشوكا اليوم، والفريق المكسيكي لعب على الوصول لركلات الترجيح".

وأضاف: "سيناريو هزيمة الأهلي اليوم صعب وغير متوقع، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل جزء كبير من الخسارة".

وأكمل:"عمر كمال أهدر ركلة الجزاء اليوم بسبب الخوف، واللاعب كان متوتر بشكل كبير".

واختتم حديثه قائلًا:"جماهير الأهلي تخطت 40 الف مشجع، وعلى الأهلي التعلم من أخطائه اليوم والإعداد الجيد لبطولة كأس العالم للأندية 2025".