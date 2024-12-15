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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خالد الغندور: حزين بسبب هزيمة الأهلي من باتشوكا

الاهلي
الاهلي
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تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن هزيمة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور خلال مداخلة هاتفية من قطر: "حزين جدا بسبب هزيمة الأهلي ضد باتشوكا اليوم، والفريق المكسيكي لعب على الوصول لركلات الترجيح".

وأضاف: "سيناريو هزيمة الأهلي اليوم صعب وغير متوقع، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل جزء كبير من الخسارة".

وأكمل:"عمر كمال أهدر ركلة الجزاء اليوم بسبب الخوف، واللاعب كان متوتر بشكل كبير".

واختتم حديثه قائلًا:"جماهير الأهلي تخطت 40 الف مشجع، وعلى الأهلي التعلم من أخطائه اليوم والإعداد الجيد لبطولة كأس العالم للأندية 2025".

خالد الغندور الأهلي باتشوكا المكسيكي

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