ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة رايو فاييكانو وريال مدريد في إطار الجولة 17 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية رايو فاييكانو كل من أوناي لوبيز وعبدول مرمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق 3 و35 و63، وسجل ثلاثية ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام ورودريجو في الدقائق 38 و44 و55 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 37 بالمركز الثاني لجدول ترتيب الدوري الإسباني، ورفع رايو فاييكانو رصيده للنقطة 20 بالمركز الـ 13.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام رايو فاييكانو، في إطار الجولة 17 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلينتشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.