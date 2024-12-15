ريال مدريد يتعادل مع فايكانو 3-3 ويفشل في خطف صدارة الليجا من برشلونة

سقط فريق ريال مدريد، مساء السبت، في فخ التعادل مع مضيفه رايو فايكانو بنتيجة 3-3، في إطار الجولة 17 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم رايو فايكانو بهدفين مبكرين عن طريق أوناي لوبيز في الدقيقة 4، وعبد المؤمن سليمان في الدقيقة 36، ثم نجح ريال مدريد في قلب الأمور، وتحويل تأخره إلى تقدم بعدما أحرز ثلاثة أهداف متتالية.

وجاءت أهداف الفريق الملكي عبر فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 39، وجود بيلينجهام في الدقيقة 45، ورودريجو جويس في الدقيقة 56.

ورغم "ريمونتادا" الريال وتحويل تأخره إلى تقدم، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تعديل النتيجة بهدف ثالث جاء في الدقيقة 64 من خلال لاعبه إسحاق بالازون.

وفشل ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا الإسبانية من غريمه برشلونة، حيث استمر الريال في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن البرسا المتصدر، فيما ارتفع رصيد رايو فايكانو إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.