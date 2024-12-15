إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا بعد تصاعد التوترات

أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، بغلق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، وفتح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

ووفقا للصحيفة تم اتخاذ قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن في ضوء ما وصفتها الصحيفة بـ "السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية".

يذكر أن السفيرة الإسرائيلية في دبلن أعيدت إلى إسرائيل في ذلك الوقت بعد قرار أيرلندا الاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

من جانبه، قال ساعر: "إن التصرفات والخطابات المعادية للسامية التي تتخذها أيرلندا ضد إسرائيل تستند إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها والمعايير المزدوجة. لقد تجاوزت أيرلندا جميع الخطوط الحمراء في علاقتها مع إسرائيل. وسوف تستثمر إسرائيل مواردها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم وفق أولويات تستمدها أيضاً من موقف الدول المختلفة منها".

وتابع: "هناك دول ترغب في تعزيز علاقاتها مع إسرائيل وليس لديها حتى الآن سفارة إسرائيلية. سنقوم بتعديل الترتيب الدبلوماسي الإسرائيلي لبعثاتنا مع إعطاء الوزن، من بين أمور أخرى، لنهج وتصرفات مختلف الدول تجاه إسرائيل على الساحة السياسية"، على حد تعبيره.