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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. المشدد 3 سنوات لـ3 أشخاص تعدوا على مسن بأسيوط

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
إيهاب عمر
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عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهم بالتعدي على مسن وإصابته بعاهة بمركز الفتح بأسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبدالحميد.

تعود وقائع القضية رقم 13180 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح، إلى ورود بلاغا إلى مركز شرطة الفتح من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " تمام . م . ع " مصابا بالرأس نتج عنها عاهة مستديمة واتهم كلا من " يحيى . ف . م " و " عبد الباسط . خ . م " و " خالد . ع . م " على خلفية خصومة ثأرية قديمة بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين اضمروا في نفوسهم الانتقام من المجني عليه فاتفق المتهمين وتلاقت إرادتهم على ضرب المجني عليه واجمعوا أمرهم وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لذلك أسلحة بيضاء عصا شوم وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه وما أن ظفروا به حتى كال له المتهمين عدة ضربات عمدا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم.

وكشف تقرير الطب الشرعي ان المجني عليه أصيب في طور التكوين بيسار مقدم فروة الرأس مع فقد بعظام الجمجمة وقد تخلف هذه الإصابة للمجني عليه عاهة مستديمة.

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