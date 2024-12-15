إلهام شاهين وماجدة زكي في حفل تامر عاشور بقصر عابدين

انطلق حفل الفنان تامر عاشور الذي يقام في قصر عابدين بوسط البلد ضمن حملة تبرعات كبرى.

حضر الحفل عدد من الفنانين والمشاهير أبرزهم الفنانة إلهام شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والفنانة ماجدة زكي وابنها وبوسي شلبي وهاني رمزي وغيرهم.



‎يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 من شهر ديسمبر الحالى احتفالا بالعام الجديد.

‎تامر عاشور يحيى الحفل فى الإسكندرية ومن المفترض أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور تامر عاشور فى الإسكندرية.

‎ويقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها مؤخرا وأهمها هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأكثر شهرة فى عام 2024.

‎كشفت منصة سبوتيفاي عن الأعمال الغنائية الأكثر استماعا خلال عام 2024، وكانت المفاجأة أن عصام صاصا يحتفظ بالمرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي في ظل حبسه بحكم قضائي.



‎واحتلت أغنية “هيجيلي موجوع” للفنان تامر عاشور المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعا، عبر منصة سبوتيفاي، وغيرها من المنصات.

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 28 من شهر ديسمبر الحالى احتفالات بالعام الجديد.

تامر عاشور يحيى الحفل فى الإسكندرية ومن المفترض أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور تامر عاشور فى الإسكندرية.

ويقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتى طرحها مؤخرا وأهمها هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأكثر شهرة فى عام 2024.