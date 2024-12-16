إعلامي: الطائرات المجهولة في سماء أمريكا رسائل من الصين لترامب

قال مايكل مورجان، الإعلامي الأمريكي، والباحث السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، إن الحديث عن طائرات مجهولة تظهر أعلى المنشآت العسكرية في عدة ولايات بأمريكا جزء كبير منه حقيقي والشعب الأمريكي يعتمد على تصريحات الحكومة.

وأوضح "مورجان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يثير الرعب بأنه ليس هناك تصريحات بأن هناك خطر، وتصريحات البنتاجون ومستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه لا يوجد ما يدعي للقلق بالنسبة للشعب الأمريكي، مشددًا على أنه على أرض الواقع هناك طائرات مسيرة بأحجام وأنواع كبيرة.

أجسام فضائية

وتابع: "لا أتوقع أن تكون الطائرات مجهولة المصدر التي تظهر في سماء أمريكا هي أجسام فضائية وخيال علمي».

وأشار إلى أن هناك شكوك بأن هي طائرات تابعة للحكومة الأمريكية، بسبب عدم وجود أي شعور بالتوتر على المؤسسات الكبرى في أمريكا، موضحًا أن النفي بعدم وجود أي أجسام في سماء أمريكا والتعتيم يأتي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف: "ترامب طلب من الحكومة الأمريكية إسقاط الطائرات مجهولة المصدر وتوضيح ما يحدث"، والشعب الأمريكي يرى أنها تجارب حكومية أو خطر من دول وقوى أخرى من الصين وإيران، وقد تكون رسائل سياسية من الصين لترامب".