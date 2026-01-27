قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار جديد بشأن عاطل متهم بسرقة وضرب سيدة في التجمع

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة والتعدي بالضرب علي سيدة وسحلها بدائرة قسم شرطة التجمع 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .


تفاصيل الواقعة 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد والدته، وسحلها بالطريق ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار بدائرة القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبسؤاله قرر أنه أثناء سير والدته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، عرض عليها قائد دراجة نارية توصيلها إلى مسكنها، إلا أنه قام بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، وفر هاربًا بالدراجة النارية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

 وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجديد حبس عاطل سرقة التعدي بالضرب علي سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ارتفاع 4.4 مليار دولار في عام واحد.. الذهب يتصدر خريطة الصادرات المصرية 2025

المهندس كريم بدوى وزير البترول

البترول: تكثيف جهود توطين صناعة منتج PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة

صورة أرشيفية

ترامب يرفع الرسوم الجمركية من جديد .. والذهب يواصل مكاسبه

بالصور

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد