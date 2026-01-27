قرار جديد بشأن عاطل متهم بسرقة وضرب سيدة في التجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة والتعدي بالضرب علي سيدة وسحلها بدائرة قسم شرطة التجمع 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .



تفاصيل الواقعة

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد والدته، وسحلها بالطريق ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار بدائرة القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبسؤاله قرر أنه أثناء سير والدته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، عرض عليها قائد دراجة نارية توصيلها إلى مسكنها، إلا أنه قام بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، وفر هاربًا بالدراجة النارية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.