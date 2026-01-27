بعد أسبوعين من دفن والدته.. مصرع شاب في حادث تصادم أمام كمين الشعانية بقنا

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام كمين الشعانية بنجع حمادى شمال قنا، بعد عودته من السعودية منذ أسبوعين لدفن جثمان والدته فى دشنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من كمين الشعانية بنجع حمادى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.



وتبين مصرع ياسر عصمت 44 عامًا، وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته فى سيارة ملاكى، حيث انقلبت بهم السيارة بالقرب من كمين الشعانية.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

