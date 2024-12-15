الحوثي يعلن شن أمريكا وبريطانيا غارات جوية على مديرية التحتيا بالحديدة

أفادت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، بأن غارات أمريكية بريطانية استهدفت مديرية التحيتا بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك، بعدما أعلن الحوثيون، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ عملية عسكرية وصفوها بـ"النوعية استهدفت ثلاث سفن إمدادات أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي"، وفق زعمهم.

وكانت بوارج أمريكية شنت الشهر الماضي (نوفمبر) أيضا ضربات على مواقع حوثية في محافظة الحديدة.

يشن الحوثيون منذ نوفمبر العام الماضي (2023) أي بعد شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عشرات الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واستهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار، كما استولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين.

ما دفع أصحاب السفن إلى إعادة توجيه رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلا عن إسرائيل، هجمات على مواقع تابعة للحوثيين.