حلمي النمنم: أحمد الشرع اتفق مع أمريكا على إسقاط نظام بشار الأسد

تحدث الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن مخطط سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن ما حدث في سوريا كان مخططا له من قبل الغرب بإدارة أمريكية.

وأضاف أن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) هو من اتفق مع أمريكا على إسقاط نظام بشار، وحال ترشحه للانتخابات السورية يجب أن يتم ذلك بعد وضع جيش للدولة ودستور جديد وعودة للعلاقات الداخلية والخارجية واعتماد نظام للانتخابات.

وأشار إلى أنه يجب عدم المبالغة في قوة هيئة تحرير الشام لأنها ليست بقوة الجيوش النظامية، خاصة أنهم لم يضعوا أيديهم على كامل الأمور في الدولة حتى الآن بعد سقوط نظام بشار.

