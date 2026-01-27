ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل

تتبقى أيام قليلة ويدخل الموسم الإنجليزي مرحلته الحاسمة تعيش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من الترقب مع اقتراب إسدال الستار على سوق الانتقالات الشتوية في ظل سعي الفرق إما لتعزيز فرص المنافسة على المقاعد الأوروبية أو للهروب من شبح الهبوط الذي يهدد أكثر من نادي .

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير على أن تغلق أبوابها يوم 2 فبراير ومع تبقي أيام قليلة فقط تتزايد التحركات خلف الكواليس وتتصاعد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة المفاوضات.

ومع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق باب الانتقالات تظل الساعات المقبلة حاسمة وقد تحمل مفاجآت مدوية تعيد رسم خريطة المنافسة في الدوري الأقوى بالعالم.

ويبرز الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس كأحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الميركاتو الحالي بعد إبلاغه إدارة ناديه برغبته في الرحيل.

ويحظي المهاجم البالغ من العمر 28 عاما باهتمام أندية كبرى في مقدمتها يوفنتوس وأستون فيلا إلى جانب ميلان وتوتنهام ونوتنجهام فورست بينما حدد بالاس قيمة بيعه بنحو 40 مليون جنيه إسترليني رغم وضع الفريق الصعب وتراجع نتائجه مؤخرا.

بيع لارسن

وفي وولفرهامبتون يبدو أن إدارة النادي باتت منفتحة على بيع المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن بعد موسم صعب يتذيل خلاله الفريق جدول الترتيب.

وارتبط اللاعب صاحب الـ25 عامًا اسمه بأندية ليدز ووست هام وكريستال بالاس في ظل قناعة متزايدة بأن رحيله قد يكون خطوة منطقية للطرفين.

أبراهام يعود من جديد

أما المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام فيقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا بعد تجربة قصيرة في بشكتاش التركي وقد تتم الصفقة مقابل 18 مليون جنيه إسترليني ليعود اللاعب إلى نادي سبق أن تألق بقميصه قبل سنوات.

وعلى مستوى المواهب الصاعدة يواصل إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست جذب أنظار الكبار حيث تتابعه أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد رغم صعوبة إتمام الصفقة في يناير مع تمسك فورست بالحصول على مقابل مالي كبير.

وفي مانشستر يونايتد تحيط علامات الاستفهام بمستقبل الهولندي جوشوا زيركزي الذي لم ينجح في ترك بصمة قوية منذ انضمامه وسط اهتمام من أندية إيطالية أبرزها روما ونابولي التي ترى فيه مشروعا قابلا للاستعادة.

كما قد يشهد الميركاتو عودة لاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك إلى البريميرليج بعد تجربة مع ميلان في ظل اهتمام أستون فيلا الذي يعاني من نقص عددي بسبب الإصابات.

ومن البرازيل يبرز اسم الجناح الشاب رايان لاعب فاسكو دا جاما الذي يقترب من الانتقال إلى بورنموث متفوقا على عروض أخرى وسط توقعات كبيرة بمستقبل اللاعب صاحب الـ19 عاما .

باكيتا يرحل

وفي وست هام تدرس الإدارة بجدية فكرة التخلي عن النجم البرازيلي لوكاس باكيتا في ظل عرض ضخم من فلامنجو خاصة مع تحسن نتائج الفريق في غيابه خلال الأسابيع الأخيرة.

كما اقترب فولهام من حسم صفقة الجناح النرويجي أوسكار بوب من مانشستر سيتي بعد تراجع مشاركاته مع الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا.