هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في السعودية| شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في السعودية.



ظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق مع توب باللون الأسود و نسقت معها بليزر بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت هنا الزاهد بوت طويل يصل إلي حدود الركبة باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون النبيتي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

