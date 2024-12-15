تشيلسي يهزم برينتفورد 2-1 ويضيق الخناق على ليفربول في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي الفوز على برينتفورد 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسى ضد برينتفورد

سجل هدفى تشيلسي كل من مارك كوكوريلا، ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 43 و80 على التوالي، بينما جاء هدف برينتفورد الوحيد عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 90 من عمر المواجهة.

بهذه النتيجة واصل فريق تشيلسي سعيه لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما قلص فارق النقاط مع ليفربول المتصدر حاليًا ليصل إلى نقطتين، علمًا بأن الريدز لهم مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ويحتل فريق تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مواجهتين وتسجيل 37 هدفًا وتلقي 19.

وجاء برينتفورد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 2 وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 30.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، أدارابيويو، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

بينما جاء تشكيل برينتفورد ضد تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: فالكين.

خط الدفاع: رويرسليف، كولينز، بينوك، دن بيرج.

خط الوسط: نورجارد، يارموليوك، دامسجارد.

خط الهجوم: مبيمو، يوان، لويس بوتير.