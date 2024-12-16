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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

كاتب صحفي: تخفيف العقوبات على سوريا مرهون بإعادة الإعمار

سوريا
سوريا
محمود محسن
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قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، إن الحديث عن رفع كامل للعقوبات المفروضة على سوريا لا يزال مبكرًا، خاصة أن هذه العقوبات ارتبطت بوجود الرئيسين الأسبقين حافظ الأسد وبشار الأسد في السلطة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك احتمالًا لتخفيف بعض العقوبات الأمريكية والأوروبية أو مراجعة القيود المفروضة على أموال الحكومة السورية المجمدة، خصوصًا في ظل النقاشات الجارية حول إعادة إعمار سوريا داخل البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي.

وأكد عبد الحفيظ أن الأولويات تشمل رفع جزئي للعقوبات في مجالات غير مرتبطة بالتسليح، وفقًا لما تناولته الصحافة الغربية، مع احتمال إعادة النظر في الأموال المجمدة لصالح حكومة الأسد وضخ جزء منها في الاقتصاد السوري لدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة وجهود إعادة الإعمار.

سوريا بشار الأسد الحكومة السورية حافظ الأسد العقوبات الأمريكية

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