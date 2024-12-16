انت نسيت ولا إيه.. محامي كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وجه أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الساعات الماضية.



وكتب أشرف عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من امتى جمهور الأهلي بيحاسب لاعب على إهدار ضربة جزاء، من امتى جمهور الأهلي بيحاسب لعيب لم يصاحبه التوفيق، في إيه.. إنت بتضيع لعيب اجتهد كتير جدًّا، إنت نسيت ولاإيه!! جمهور الأهلي جمهور عظيم دائمًا بيقف بجانب لاعبيه".





وتعرض كهربا لانتقادات عنيفة عقب خسارة الأهلي من باتشوكا المكسيكي مساء أمس فى كأس الإنتر كونتيننتال، والتيخسرها الأحمر بركلات الترجيح.





وخسر الأهلي 5-6 من باتشوكا أمس، السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعدانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.