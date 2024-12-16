تامر عبدالحميد: البحث عن الاستقرار في الزمالك أصعب من الأثار



أعرب تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري في الكونفدرالية الأفريقية، مشيدا بخطوة التعاقد مع السويسري كريستيان جروس.

قال تامر عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" مبروك للزمالك النجاح في تخطي مطب صعب، عبرنا حاجز كبير، بعد رحيل جوميز في هذا التوقيت الذي مثل ضربة قوية".

أضاف تامر عبد الحميد:" نحن في الزمالك لا نعرف معنى الاستقرار، نبحث عن المستحيل وهو الاستقرار، لو نبحث عن أثار أسهل بكتير من أننا ندور على الاستقرار".

تابع تامر عبد الحميد:" أشكر أحمد مجدي على إدارته المؤقتة للمباراة، محتاج أعمل تليفون للإدارة إذا كان أحمد مجدي بلغهم أنه ماشي ولا لا، إذا كان بلغهم هو براءة، غير كده لا".

أكد تامر عبد الحميد:" رجالة الزمالك كانوا على قدر المسئولية، شكرا لـ أحمد مجدي وحازم إمام، هناك مكاسب كثيرة عودة الونش ومستوى ميشالاك، زيزو يحدث الفارق دائما".

أوضح:" لا أعرف لمن يوجه زيزو رسالته بوضع يده على أذنيه، لكننا الآن في مسلسل كل 3 شهور بالتجديد لزيزو، مش عارف إحنا في الحلقة كام فيه؟".

أتم تامر عبد الحميد:" التعاقد مع كريستيان جروس خطوة جيدة للغاية، مدرب كبير ويمتلك خبرات قوية للغاية، وجاء في توقيت سريع من جانب الإدارة بعد رحيل جوميز".

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