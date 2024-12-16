معتمد جمال: كنت مرشحا لتدريب الزمالك ولا أقبل بمركز الرجل الثاني

كشف معتمد جمال، لاعب الزمالك السابق، عن مفاجأة بتواصل حسين السيد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، معه لتدريب الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

قال معتمد جمال في مقابلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" لاعبو الزمالك تجدهم في وقت الصعاب دائما، الفوز على المصري مهم جدا، في ظل الهزة التي تعرض لها الفريق برحيل المدير الفني.

وأضاف معتمد جمال: "وجود كريستيان جروس في مباراة المصري كان حافزا كبيرا للاعبي الزمالك، لتقديم أوراق اعتمادهم للمدير الفني السويسري الجديد".

وأوضح معتمد جمال، أن كابتن حسين السيد تواصل معي، لتولي المسئولية الفنية، لكن كل المجلس يريد مدرب أجنبي، ولكنه أخبرني في حال عدم التوصل لاتفاق مع مدرب سأكون مرشحا رقم 1 لتولي المسئولية الفنية للفريق.

وواصل معتمد جمال: "أعتقد أن أمير عزمي الأقرب للتواجد مع كريستيان جروس في جهازه الفني، لا أقبل بمركز الرجل الثاني، لكن الوضع في نادي الزمالك غير ولم يكن لدي مشكلة في التواجد مع جهاز جروس".

وأتم معتمد جمال:" جروس يعتمد على ثبات القائمة، الـ25 لاعبا لديه لا يتغيروا، ولن يكون مرهقا لمجلس إدارة نادي الزمالك في طلباته مطلقا".

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