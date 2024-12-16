الخطيب طلب ضم حمدي فتحي ..تفاصيل الاتفاق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فور وصول بعثة الفريق إلى قطر وقبل مواجهة باتشوكا، تحدث مع خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة هاتفيا فور الوصول إلى الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، وطلب الحديث معه بشأن حمدي فتحي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "رئيس نادي الوكرة أبلغ الخطيب بالاجتماع معه عقب لقاء باتشوكا المكسيكي، وبغض النظر عن نتيجة المباراة كانت هناك رغبة كبيرة من جانب رئيس الأهلي في ضم حمدي فتحي بعيدا عن نتيجة اللقاء".

وأضاف: "رئيس الوكرة قام بدعوة الخطيب لمأدبة عشاء، وتم الحديث معه عن ضم حمدي فتحي، ولم يكن هناك أي شخص داخل الأهلي يعلم شئ عن الصفقة، والبيان الرسمي عن إعلان ضم اللاعب، وكانت الجلسة قائمة بين الطرفين على العشاء".

وأكمل: "الخطيب أبلغ مسئولي الأهلي بإتمام الاتفاق بشكل رسمي على استعارة حمدي فتحي، ولذلك تم الاعلان عن الصفقة رسميًا".

وزاد: "حمدي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية، ومن الوارد أن يكمل مع الأهلي حتى يناير 2026 وهو مقترح موجود وقد يتم الموافقة عليه من مسئولي الوكرة القطري".