بشير التابعي: كهربا تعرض للظلم في الأهلي

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان الأفضل من فريق باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي كان الأفضل من باتشوكا، وأهدر العديد من الفرص وكان قريب من الفوز، وحتى في ضربات الترجيح كان الأقرب للفوز، والفريق أهدر فرصة التأهل لنهائي البطولة".

وتابع: "كولر هو من يعرف مستوى اللاعبين في الفريق، وبناء على ذلك يعتمد عليهم، ورد الفعل كان سيتغير في حالة تسجيل كهربا الإنفراد الذي أهدره، وخروج وسام أبوعلي علامة استفهام، وكان يقدم أداء جيد".

وأوضح أن كهربا كان يسير بشكل جيد في الأهلي، حتى التعاقد مع موديست، وجلوسه على مقاعد البدلاء، وبدأت أزماته مع الجهاز الفني وهو مظلوم من كولر.