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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد بلال: الأهلي أهدر فرصة لا تعوض

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر
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كشف أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أخطاء السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في مباراة باتشوكا المكسيكي.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "باتشوكا لم يدخل المباراة بشكل سريع، وهذا حدث في عام 2008، وأمام بوتافوجو أيضًا، والأهلي أهدر فرصة لا تعوض في التأهل لنهائي البطولة".

وتابع: "رضا سليم لاعب عنده سرعات، ولم يشارك في المباراة، وكان من الأفضل مشاركته بدلا من حسين الشحات، وعدم مشاركته تقصير من مارسيل كولر، ولماذ لم يجري التغيير السادس في الوقت الإضافي، وهذا خطأ فادح".

وأضاف: "ترتيب اللاعبين في ضربات الترجيح خطأ من مارسيل كولر، وكان الأفضل تسديد عمرو السولية بدلا من كهربا، وغير راضٍ عن تغييرات المدرب في المباراة".

وأكمل: "أحيانا التوفيق والظروف تخدم كولر في تغيراته في المباريات، وكثيرًا نطلب منه التكريز في تبديلاته، وإمام عاشور كان من الأفضل خروجه بعد اجهاده، ومشاركة رضا سليم، لاعب جيد وسريع وقادر على الاختراق".

كهربا خسارة الاهلي رضا سليم وسام ابو علي اخطاء كولر

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