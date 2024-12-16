ياسمين عز بملابس ملفتة تثير الجدل بالإنستجرام

ظهرت ياسمين عز مؤخرًا بإطلالة أنيقة باللون الأسود، حيث بدت بجسم ممشوق ومظهر جذاب أثار إعجاب متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه الإطلالة تعكس ذوقها الراقي وقدرتها على اختيار أزياء تبرز جمالها الطبيعي.

ياسمين تعتبر دائمًا من الشخصيات التي تحرص على الظهور بأفضل صورة في المناسبات المختلفة.

وكان ظهور الإعلامية ياسمين مؤخرًا بإطلالة أنيقة أثارت إعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام .

وارتدت إطلالة كاجول أنيقًة مع مكياج ناعم وهادئ، مما أبرز جمالها.

الإطلالة كانت ضمن كواليس برنامجها التلفزيوني "كلام الناس"، حيث واصلت تقديم نصائح اجتماعية تتعلق بالعلاقات والارتباط، محذّرة الفتيات من الدخول في علاقات غير متكافئة أو مبنية على المصالح.

وانهالت التعليقات أبرزها الإعلامية ياسمين عز في أحدث ظهور عبر إنستجرام، ومتابعوها: "حلوة وأنيقة وأمورة". اقترح فكرة برنامج جديد لياسمين عز