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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر "بتكوين" يواصل تسجيل مستويات قياسية

بيتكوين
بيتكوين
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ارتفع سعر "بتكوين" إلى مستوى قياسي جديد، ليواصل مسيرة الارتفاع التي أشعلها دعم الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية، وخطته لتحويل الولايات المتحدة إلى القوة المهيمنة في هذا القطاع.

زادت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 3% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 106493 دولاراً، متجاوزة ذروتها السابقة في 5 ديسمبر. ساعد التقدم في تعزيز المشاعر في سوق التشفير الأوسع.

يتحرك ترامب نحو إنشاء خلفية تنظيمية ودية للأصول الرقمية، مما يؤدي إلى إبطال حملة صارمة فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن. كما أيد الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون "بتكوين" استراتيجي، على الرغم من أن الكثيرين يشككون في جدوى الفكرة.


قالت آيا كانتوروفيتش، المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة المؤسسية "أوغست" (August)، على تلفزيون "بلومبرغ" إن "الكثير من الناس يبنون توقعاتهم على إدارة أكثر وداً مع الصناعة". وأضافت أن التفاؤل ينعكس في الطلب على صناديق الأصول الرقمية المتداولة في البورصة.

وفي يوم الجمعة الماضي، قالت بورصة "ناسداك" العالمية، إن شركة "مايكروستراتيجي"، التي تجمع العملة المشفرة بانتظام، ستنضم إلى مؤشر "ناسداك 100". وقد أثار تحول صانع البرمجيات إلى الرهان على "بتكوين" باستخدام السندات إعجاب وول ستريت. كانت الشركة تجمع رأس المال لضخ مليارات الدولارات في الأصول المشفرة.

سجلت "بتكوين" حتى يوم الأحد، سلسلة ارتفاعات استمرت سبعة أسابيع، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ عام 2021. لكن وتيرة المكاسب تباطأت مؤخراً، وهو ما قد يكون مؤشراً على أن "التراجع قد يكون قادماً"، كما كتب محلل السوق في "آي جي أستراليا" توني سيكامور في مذكرة.

تم تداول العملة المشفرة عند 106215 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:39 صباحاً يوم الإثنين في سنغافورة. كما سجلت الرموز الأصغر مثل "إيثر" و"إكس آر بي"، و"دوج كوين" المفضل لدى جماهير الميم، زيادات أيضاً.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، 12.2 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. كما اجتذبت منتجات مماثلة لعملة "إيثر"، ثاني أكبر الأصول الرقمية، 2.8 مليار دولار.

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