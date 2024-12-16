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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم بالأكاديمية العسكرية

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم بالأكاديمية العسكرية
تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم بالأكاديمية العسكرية
محمد إبراهيم
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نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية احتفالا لتخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام  دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

بدأت مراسم الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين والذى عكس ما اكتسبوه خلال مدة دراستهم من مستوى تعليمى وتدريبى راقٍ وفقاً لمجال عملهم، أتبعه إستعراض الموقف التدريبى للخريجين.

وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن ، أعقبها إعلان نتيجة الدورة.

وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية وفقاً لرؤية الدولة المصرية التى تهدف لإعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى والوعى الوطنى المستنير
للعمل فى مختلف هيئات الوزارة.

 الأكاديمية العسكرية المصرية 

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للأكاديمية لبناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالخبرات العلمية والعملية وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديث والتى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين .

وحضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى وزارة العدل.

القوات المسلحة وزارة العدل الهيئات القضائية الكلية الحربية الأكاديمية العسكرية المصرية

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