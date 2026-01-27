قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
محافظات

لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة حديقة باحثة البادية بحي إمبابة، وذلك في إطار إعداد تصور متكامل لتفعيل الحديقة كمركز للخدمات الثقافية والمجتمعية.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم الدور المجتمعي للحدائق والمساحات المفتوحة .

وخلال الجولة تم استعراض خطة تنظيم أمسيات ثقافية وندوات توعوية تستهدف نشر الوعي الجمعي بين المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل مخصصة للأطفال والمرأة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وكورسات مجانية للمواطنين في اللغات الشرقية والغربية وذلك من خلال التعاون مع جمعية ببا وجمعية حواء المستقبل.

وأكدت نائب محافظ الجيزة أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في تمكين المواطنين وبناء الوعي وخلق مساحات آمنة ومفيدة تخدم مختلف الفئات العمرية مشيرةً إلى أن الحديقة ستتحول إلى منصة مجتمعية نشطة تقدم خدمات تعليمية وثقافية تسهم في رفع جودة الحياة بحي إمبابة.

وشددت على أهمية حسن التنظيم واستدامة الأنشطة المقترحة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز من الدور التنموي للحدائق العامة كأحد روافد التنمية المجتمعية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من أشرف بكر رئيس حي إمبابة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية ببا، وسعاد حسين ممثل جمعية حواء المستقبل.

نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة حديقة باحثة البادية حي إمبابة

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مرض الكبد الدهني الأيضي
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
