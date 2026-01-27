لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة حديقة باحثة البادية بحي إمبابة، وذلك في إطار إعداد تصور متكامل لتفعيل الحديقة كمركز للخدمات الثقافية والمجتمعية.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم الدور المجتمعي للحدائق والمساحات المفتوحة .

وخلال الجولة تم استعراض خطة تنظيم أمسيات ثقافية وندوات توعوية تستهدف نشر الوعي الجمعي بين المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل مخصصة للأطفال والمرأة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية وكورسات مجانية للمواطنين في اللغات الشرقية والغربية وذلك من خلال التعاون مع جمعية ببا وجمعية حواء المستقبل.

وأكدت نائب محافظ الجيزة أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في تمكين المواطنين وبناء الوعي وخلق مساحات آمنة ومفيدة تخدم مختلف الفئات العمرية مشيرةً إلى أن الحديقة ستتحول إلى منصة مجتمعية نشطة تقدم خدمات تعليمية وثقافية تسهم في رفع جودة الحياة بحي إمبابة.

وشددت على أهمية حسن التنظيم واستدامة الأنشطة المقترحة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز من الدور التنموي للحدائق العامة كأحد روافد التنمية المجتمعية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من أشرف بكر رئيس حي إمبابة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية ببا، وسعاد حسين ممثل جمعية حواء المستقبل.