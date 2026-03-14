فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي ينجح فى استخراجدبوس طرحة من حنجرة فتاة| صور

نجح فريق طبي متميز بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، عقب استخراج جسم غريب (دبوس طرحة) كان عالقاً في مدخل الحنجرة.

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المريضة وهي تعاني من آلام شديدة في الرقبة وصعوبة حادة في التنفس.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة التي أكدت استقرار "الدبوس" في منطقة دقيقة بمدخل مجرى التنفس، مما شكل خطورة على حياتها.



وباستخدام منظار الحنجرة، تمكن الفريق من استخراج الجسم الغريب تحت تأثير التخدير الكلي وبدقة متناهية، دون حدوث أي مضاعفات والحالة الصحية للمريضة مستقرة تماماً، وتخضع حالياً للمتابعة الطبية المستمرة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلها للشفاء التام ومغادرتها المستشفى.



