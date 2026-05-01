أرجوكم تكسبوا .. الجوادي يوجه رسالة عاجلة عقب الرحيل عن الأهلي

كشف خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة بجهاز السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي عن تفاصيل مرضه عقب رحيله عن الفريق

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :"

بعد ماتش بيراميدز أصابني زعل و قهر بجد مش طبيعي و اليوم اللي بعده فضل الزعل كبير و معاه اتقلبت علي الذكريات و ايام الاهلي الجميلة الكثيرة ... و معها اوجاع و ذكريات أذى و ظلم و نفوس وحشة و اسئلة اكتر و اكتر حتفجر دماغي الماتش زعلني على الاهلي اوي اوي لان مش ده الاهلي اللي انا بشجعه من ٤٤ سنة يلا الحمد لله على كل حال

واضاف "فضل الزعل يزيد طول اليوم خلصت حلقة استاذ ابراهيم فايق اللي استاذ شادي حبشي تألق فيها من هنا و مفيش نص ساعة و آلام مبرحة لم ار مثلها في حياتي قعدت بتاع ٣ ساعات أخد مسكنات مفيش فايدة مراتي نقلتني المستشفى و بعد سلسلة فحوصات لقيتني في غرفة العمليات بعمل عملية كبيرة و الدكتور بيقول لي ايه الضغط العصبي اللي عمل فيك كده قالي ساعتين تأخير و كنت حريح الجماعة اياهم يلا الحمد لله على كل حال

وتابع "بما انها شكلها حشوف الماتش بكرة في المستشفى قلت لمراتي تجيب لي ترينج الاهلي عشان الاهلي حيفضل فرحتنا و في قلبنا حنفضل ندعمه في كل مكان و في كل زمان و في كل المواقف ... معك يا أهلي على المرة قبل الحلوة

الرسالة الاولى: بلاش يا جماعة استهتار بالألم و اخد مسكنات و خلاص، تابعوا و روحوا للدكتور و اكشفوا احسن و أأمن و ربنا يبعد عنكم كل سوء

واكمل "و رسالة إلى لاعبي الاهلي بكرة: انا عارف انكم بتلعبوا من غير مدرب و ان الحالة البدنية صعبة بس انتوا فرحتنا و املنا فيكم بكرة يا رجالة تفرحونا فرحة كبيرة ... ارجوكم تكسبوا بكرة لاني مش حستحمل عملية تانية

معك يا أهلي دايما زي ما انت معانا و في قلوبنا دايما"