قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد

السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد
السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الظاهر الجمال وأحمد إبراهيم، وأمانة سر سمير رضا، في  بـ السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد.


تعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 / 7 / 2025 بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد، عندما أقدم المتهم يوسف رمضان محمود عبد الحال خطر، محبوس، 21 سنة، عاطل، على خطف المجني عليها الطفلة مريم شريف إبراهيم صالح بطريق التحايل، مستغلًا حداثة سنها، وأبعدها عن ذويها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جناية هتك عرض المجني عليها بالقوة

وقد اقترنت جريمة الخطف بجناية هتك عرض المجني عليها بالقوة، حال كونها طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، وفق ما ورد بأوراق الدعوى وأمر الإحالة.


وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالمواد 290، 31 من قانون العقوبات، والمادتين 2، 16 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008.
وثبتت الواقعة في حق المتهم استنادًا إلى أقوال المجني عليها وشهادات الشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قانونية قاطعة.


وحكمت المحكمة بـ السجن لمدة 18 عاما.

بورسعيد محافظة بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

علاج الاكتئاب

مشروب خارق لعلاج الاكتئاب والقلق

قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا تفعل مواقع التواصل بأطفالنا؟.. سر غريب يفسر رائحة الفم المزعجة

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد