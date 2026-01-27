قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الظاهر الجمال وأحمد إبراهيم، وأمانة سر سمير رضا، في بـ السجن 18 عامًا لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها داخل دورة مياه ببورسعيد.



تعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 / 7 / 2025 بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد، عندما أقدم المتهم يوسف رمضان محمود عبد الحال خطر، محبوس، 21 سنة، عاطل، على خطف المجني عليها الطفلة مريم شريف إبراهيم صالح بطريق التحايل، مستغلًا حداثة سنها، وأبعدها عن ذويها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جناية هتك عرض المجني عليها بالقوة

وقد اقترنت جريمة الخطف بجناية هتك عرض المجني عليها بالقوة، حال كونها طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، وفق ما ورد بأوراق الدعوى وأمر الإحالة.



وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالمواد 290، 31 من قانون العقوبات، والمادتين 2، 16 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008.

وثبتت الواقعة في حق المتهم استنادًا إلى أقوال المجني عليها وشهادات الشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قانونية قاطعة.



وحكمت المحكمة بـ السجن لمدة 18 عاما.